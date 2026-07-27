Чад объявил о решении выйти из Международного уголовного суда

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Чада приняли решение вывести страну из Международного уголовного суда (МУС), сообщили в понедельник в МИД этой африканской страны.

"МИД Чада (...) уведомил генсека ООН о суверенном решении выйти из Римского статута о МУС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это решение принято после "глубокого анализа деятельности МУС".

При этом, в МИД отметили, что остаются приверженными борьбе с "безнаказанностью лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления, а также соблюдению своих обязательств по другим международно-правовым актам". В ведомстве заверили, что "национальные судебные системы и африканские судебные механизмы в настоящее время обладают все большими возможностями, позволяющими им в полной мере и с достоинством выполнять эту миссию".

На прошлой неделе о своем решении покинуть МУС объявила Венесеуэла. Ранее это сделали некоторые другие страны, в частности Нигер и Филиппины.