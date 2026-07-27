Поиск

Чад объявил о решении выйти из Международного уголовного суда

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Чада приняли решение вывести страну из Международного уголовного суда (МУС), сообщили в понедельник в МИД этой африканской страны.

"МИД Чада (...) уведомил генсека ООН о суверенном решении выйти из Римского статута о МУС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это решение принято после "глубокого анализа деятельности МУС".

При этом, в МИД отметили, что остаются приверженными борьбе с "безнаказанностью лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления, а также соблюдению своих обязательств по другим международно-правовым актам". В ведомстве заверили, что "национальные судебные системы и африканские судебные механизмы в настоящее время обладают все большими возможностями, позволяющими им в полной мере и с достоинством выполнять эту миссию".

На прошлой неделе о своем решении покинуть МУС объявила Венесеуэла. Ранее это сделали некоторые другие страны, в частности Нигер и Филиппины.

МУС Чад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Румынии решили выслать российского дипломата

 Власти Румынии решили выслать российского дипломата

В Бельгии смертность во время жары стала самой высокой в Европе

 В Бельгии смертность во время жары стала самой высокой в Европе

Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий

В ЕС хотят ограничить возможность использования вето при согласовании санкций

 В ЕС хотят ограничить возможность использования вето при согласовании санкций

Нефть Brent подешевела до $92,09 после приостановки США и Ираном взаимных ударов

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Нетаньяху уведомил кабмин Израиля, что Штаты настаивают на выводе ЦАХАЛ из Газы, Сирии и Ливана

В Иране заявили, что не оставят удар Украины по своему судну без ответа

Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы

 Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы

Сестра Ким Чен Ына заявила о постоянном обновлении ядерного арсенала КНДР
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 254 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10764 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3343 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов