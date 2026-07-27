Хуситы заявили о новых ударах по саудовской нефтяной инфраструктуре

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Командование хуситов заявило, что боевики нанесли удары беспилотниками по объектам саудовской нефтяной инфраструктуры.

"Удары стали ответом на вторжение саудовских беспилотников в воздушное пространство Йемена", - написал в соцсети военный представитель хуситов Яхья Сари.

БПЛА поразили объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу-эль-Бакр, расположенный на побережье Красного моря.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.

Как сообщает Bloomberg, снимки, снятые со спутников Европейского космического агентства ESA типа Sentinel-2, зафиксировали пожар на объекте саудовской компании Saudi Aramco в Джизане, об атаке на который ранее сообщали хуситы. На изображениях можно увидеть возгорание на одном из нефтяных резервуаров, а также на факельной вышке- сооружении, предназначенном для безопасного сжигания попутного нефтяного газа и токсичных паров.

Однако неясно, повлияли ли удары хуситов на работу НПЗ в целом; а также не пострадали ли резервуары с нефтью к югу от комплекса, поскольку на изображении их закрывает поднимающийся дым.