КСИР предупредил, что в случае усиления атак США блокирует Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные могут прибегнуть к блокаде Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, если США будут наращивать удары по Ирану или пойдут на наземную операцию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, за последние дни Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пригрозил, что если Вашингтон активизирует атаки или будет рассматривать вариант с сухопутным вторжением, Иран может попробовать запереть Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, в том числе атаковать суда", - информирует издание.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами; при этом хуситы объявили о морской блокаде для саудовских судов. Хуситы атаковали два саудовских танкера в Красном море, позднее объявили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока успехов не имели.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился не проводить планировавшиеся на пятницу удары по Ирану, в том числе потому, что надеется на дипломатическое решение. Позднее источник в Пентагоне заявил CNN, что удары по Ирану приостановлены. В Центральном командовании ВС США ни в пятницу, ни в субботу о новых атаках на Иран не сообщали.