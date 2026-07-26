МИД Ирана призвал хуситов и Саудовскую Аравию возобновить диалог

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Йеменским хуситам и Саудовской Аравии нужно наладить диалог, чтобы решить спорные вопросы и избежать эскалации конфликта, заявили в МИД Ирана.

"Нужно вернуться к диалогу и к выполнению взятых на себя ранее обязательств. Это единственный путь для того, чтобы страдания йеменского народа прекратились и для возвращения региональной стабильности", - приводят ближневосточные СМИ заявление представителя иранского внешнеполитического ведомства Исмаила Багаи.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Кроме того, хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов.