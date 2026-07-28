Число раненых в ходе конфликта с Ираном военнослужащих США превысило 600 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Количество американских военнослужащих, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, превысило 600 человек, следует из обновленных данных Пентагона.

По состоянию на 27 июля, ранения различной степени тяжести получили в общей сложности 624 американских военных. Большая часть из них (461 человек) являются военнослужащими армии США.

Число раненых значительно превышает предыдущий пик в 482 человека, зафиксированный на прошлой неделе. Причиной стало то, что Пентагон разделил потери, связанные с боевыми действиями против Ирана, на две категории: операция "Эпическая ярость", которая проводилась с 28 февраля, и "зарубежные операции", начавшиеся 7 июля.

В результате в данных Пентагона указывается, что 417 человек получили ранения и 14 погибли в ходе операции "Эпическая ярость", а 207 получили ранения и четверо погибли в ходе "зарубежных операций". В совокупности эти две операции показывают, что всего были ранены 624 военнослужащих и погибли 18.

Изменение в статистике потерь - как раненых, так и погибших - уже подверглось критике в американских СМИ как подрыв прозрачности данных, предоставляемых Пентагоном.