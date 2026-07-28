Поиск

Глава МИД Ирана обсудил Ормузский пролив с коллегами из Омана и Саудовской Аравии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил министрам иностранных дел Омана и Саудовской Аравии Бадру аль-Бусаиди и Фейсалу Бен Фархану Аль Сауду о необходимости вместе решать проблемы Ормузского пролива. Об этом сообщил иранский МИД.

"Аракчи в двух отдельных телефонных разговорах (...) отметил необходимость укрепить сотрудничество и призвал к дипломатическим усилиям по установлению стабильности в регионе и решению проблем с безопасностью в Ормузском проливе, возникших из-за агрессивных действий США", - говорится в заявлении.

Министры также обсудили двусторонние отношения и последние события на Ближнем Востоке.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что представители Ирана и Омана пытаются договориться о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 28 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Иран МИД Оман США Саудовская Аравия Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

 На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

 Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

Более 100 человек пострадали от пожара в метро Барселоны

Более 170 тыс. жителей Испании либо эвакуировались, либо ограничили перемещения из-за пожаров

 Более 170 тыс. жителей Испании либо эвакуировались, либо ограничили перемещения из-за пожаров

Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

Макрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаров

 Макрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаров

Что произошло за день: понедельник, 27 июля

Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

 Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10784 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов