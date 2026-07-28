Эксперты посчитали реальным сокращение в ЕС спроса на газ на четверть к 2030 году

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Солнечная и ветровая энергия, тепловые насосы могут сократить потребление газа в ЕС на четверть и смягчить следующий энергетический кризис - таков вывод Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), о котором сообщил во вторник EUobserver.

"Согласно новому анализу аналитического центра Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), достижение целевых показателей ЕС по тепловым насосам, солнечной и ветровой энергии может сократить спрос на газ примерно на четверть к 2030 году - экономия вдвое превышает объемы СПГ, которые Катар потенциально сможет поставлять в Европу к тому времени", - пишет издание.

Ведущий аналитик по энергетике Европы в IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич считает, что полагаться на неопределенные и дорогие поставки СПГ из таких стран, как Катар, - это небезопасный план для ЕС, если учитывать уроки эскалации напряженности на Ближнем Востоке и сбои в экспорте энергоносителей через Ормузский пролив.

"Кризис в Ормузском проливе показывает, почему Европа не может позволить себе продолжать делать ставку на импорт ископаемого топлива", - отметила Яллер-Макаревич.

Как объясняют эксперты, поставки СПГ в Европу из Катара и других стран Персидского залива зависят от разнородных долгосрочных двусторонних контрактов, которые, по мнению специалистов, несут двойной риск: привязывают Европу к десятилетиям использования ископаемого топлива, несмотря на падение спроса на газ, и одновременно обеспечивают меньшую стабильность поставок и цен, чем обещалось, "поскольку покупатели остаются подверженными нестабильности мировых рынков и неопределенному долгосрочному спросу на газ, который они обязались приобрести".

По данным IEEFA, потребление газа сократилось на 20% в период с 2021 по 2024 год, и "одним из главных факторов этих изменений стал быстрый рост возобновляемых источников энергии".

"Технологии чистой энергии уже решают эту проблему. Каждый установленный тепловой насос, солнечная панель и ветряная турбина защищают Европу от следующего кризиса", - подчеркивает Яллер-Макаревич.

Сегодня 70% электроэнергии в ЕС вырабатывается из собственных источников чистой энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра, гидроэнергию, геотермальную энергию и местную биомассу, напомнил EUobserver.

IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) - это независимый международный аналитический институт, который исследует рынки энергии, тенденции и финансовую политику. Главная цель организации - содействовать переходу к чистой и выгодной "зеленой" экономике.