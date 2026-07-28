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В WoodMac ждут роста запасов в ПХГ Евросоюза к началу зимы не выше 75%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы к 1 ноября 2026 года сможет достигнуть 75% только при гипотетическом "наилучшем сценарии", предполагающем, что Катар к концу сентября сможет вывести на полную мощность уцелевшие линии сжижения газа, посчитали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.

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Средний пятилетний показатель для этой даты составляет 90%.

"Если Ормузский пролив останется закрытым еще на два месяца, то уровень хранилищ окажется ниже 70%. Исторически низкий уровень запасов газа в Европе в сочетании с возобновившимися перебоями в поставках через Ормузский пролив привел к тому, что спотовые цены превысили июньские минимумы более чем на 50%, что поставило под угрозу безопасность поставок зимой 2026/27 года. Цены продолжат расти, и некоторые развивающиеся азиатские экономики, уже испытывающие давление из-за высоких цен на СПГ, столкнутся с сокращением спроса. Более богатые страны могут покрыть эти издержки. Страны с низким уровнем дохода - нет", - отмечается в записке аналитиков.

WoodMac идентифицирует три одновременно действующих фактора давления. Запасы в ПХГ ЕС чуть более 50%, что является одним из самых низких показателей за историю. Спрос на СПГ в Азии вернулся к уровню 2025 года, несмотря на выбытие катарских объемов, что усиливает конкуренцию с Европой за доступные грузы. Кроме того, в ближайшие 12 месяцев ожидается ограниченный рост новых поставок СПГ: предполагается, что мощности катарских предприятий не будут полностью задействованы до второй половины 2027 года. "Низкие запасы в Европе, высокий спрос в Азии и ограниченный рост новых поставок СПГ практически гарантируют высокие цены этой зимой и в 2027 году", - уверены аналитики.

"Европа приближается к энергетическому кризису. В обозримый период альтернативы газу ограничены, и ЕС стоит перед сложным выбором: с одной стороны - продавливание запрета на импорт российского СПГ с января 2027 года, а с другой - более строгие правила по выбросам метана, что может ограничить гибкость импорта именно в тот момент, когда Европа больше всего в этом нуждается", - предупреждают специалисты.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы по итогам газовых суток 26 июля достиг 55,66%, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 15,9 процентного пункта ниже, чем в среднем за пять лет. Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Wood Mackenzie Gas Infrastructure Europe Евросоюз Катар ПХГ СПГ Ормузский пролив
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