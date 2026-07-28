Сотрудника Nvidia задержали на Тайване по делу дела о контрабанде ИИ-чипов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На Тайване задержали сотрудника американской Nvidia Corp. по подозрениям в подлоге и злоупотреблении доверием, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Фамилия задержанного - Чан, его имя не названо.

24 июля прошли обыски в его доме и на рабочем месте в тайбэйском офисе Nvidia в рамках расследования возможной контрабанды ИИ-чипов в Китай, сообщила 28 июля прокуратура округа Цзилун. О расследовании дела о контрабанде было объявлено в мае. заявили в мае. Прокуратура также не назвала место работы задержанного, обвинений в адрес Nvidia или какой-либо другой компании не звучало..

В мае на Тайване задержали трех человек по подозрениям в подделке документов с целью вывоза серверов Super Micro с ИИ-чипами Nvidia в КНР. В июне последовали новые обыски, задержания и допросы. В частности, прошли обыски в офисах Super Micro и нескольких аффилированных с ней местных структур. Super Micro подтвердила задержание двух сотрудников, еще двое были отпущены под залог. Все четверо находятся в административном отпуске до завершения расследования, сообщила компания.

Ранее на Тайване были изъяты около полусотни единиц оборудования, предназначенного к экспорту, но силовики полагают, что подозреваемые все же успели переправить одну партию серверов в Китай через Японию.

Минюст США в марте предъявил трем связанным с Super Micro лицам, включая ее вице-президента и соучредителя И Шянь Лио, обвинения в содействии контрабанде в Китай американских ИИ-технологий на сумму не менее $2,5 млрд. После этого И Шянь Лио покинул совет директоров компании, а сама она в апреле инициировала независимое расследование под руководством членов совета.

Экспорт ИИ-чипов в КНР не считается преступлением на Тайване, однако местные власти рассматривают возможность признания его таковым.

США ранее ограничили экспорт чипов Nvidia в Китай, а Тайвань обеспечивает основную часть мирового производства продвинутых компьютерных комплектующих.