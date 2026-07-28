Парламент Алжира впервые возглавила женщина

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нижняя палата алжирского парламента - Национальное народное собрание - во вторник вечером впервые в своей истории избрала спикером женщину, сообщает Le Figaro.

Четвертым по рангу должностным лицом в государстве стала Халида Буфедеш, врач-аллерголог и депутат парламента от провинции Алжир, включающей столицу с одноименным названием. Она является членом Фронта национального освобождения (ФНО), провластной исторической партии, стоявшей у истоков независимости страны, отмечает издание.

По его информации, ФНО получил наибольшее количество мест на последних парламентских выборах - 91 из 407. Явка избирателей составила 21,24%, что является самым низким показателем за всю историю.

При том, что главой Национального народного собрания стала женщина, в целом выборы отмечены низким представительством женщин, избранных депутатами: их всего 25 или 6,14%.