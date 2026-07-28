Поиск

Парламент Алжира впервые возглавила женщина

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Нижняя палата алжирского парламента - Национальное народное собрание - во вторник вечером впервые в своей истории избрала спикером женщину, сообщает Le Figaro.

Четвертым по рангу должностным лицом в государстве стала Халида Буфедеш, врач-аллерголог и депутат парламента от провинции Алжир, включающей столицу с одноименным названием. Она является членом Фронта национального освобождения (ФНО), провластной исторической партии, стоявшей у истоков независимости страны, отмечает издание.

По его информации, ФНО получил наибольшее количество мест на последних парламентских выборах - 91 из 407. Явка избирателей составила 21,24%, что является самым низким показателем за всю историю.

При том, что главой Национального народного собрания стала женщина, в целом выборы отмечены низким представительством женщин, избранных депутатами: их всего 25 или 6,14%.

Алжир парламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замглавы МИД Ирана заявил, что восстановить статус Ормузского пролива невозможно

В Японии из-за землетрясения призвали эвакуироваться 300 тыс. жителей острова Кюсю

 В Японии из-за землетрясения призвали эвакуироваться 300 тыс. жителей острова Кюсю

Что произошло за день: вторник, 28 июля

В Белом доме назвали продуктивными встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским

 В Белом доме назвали продуктивными встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским

В Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту

Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании

 Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании

Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

 Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

 Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

В Японии после землетрясения в частично обрушившемся ТЦ могут оставаться люди

В Японии отменили объявленную после землетрясения угрозу цунами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3362 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10795 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов