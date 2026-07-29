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Трамп и Нетаньяху обменялись мнениями о продолжении конфликта с Ираном

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече 28 июля говорили о перспективах продолжения противостояния с Ираном, сообщил Ynet со ссылкой на источник.

Темой разговоров преимущественно была ситуация вокруг Ирана. Разговор между Трампом и Нетаньяху "был настоящим диалогом и обменом мнениями", отмечает издание.

По словам собеседника Ynet, у Трампа есть три варианта действий в отношении Ирана: заключить соглашение, продолжить блокаду иранских портов или возобновить и усилить удары по Ирану.

Кроме того, согласно источнику, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. "Я говорю это с уверенностью", - подчеркнул собеседник Ynet.

Хроника 28 февраля – 29 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Иран США Израиль Моджтаба Хаменеи
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