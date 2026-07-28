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Молдавия ввела режим повышенной готовности в энергосекторе на 30 дней

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии решило ввести режим повышенной готовности в энергетическом секторе и режима гидрологической тревоги сроком на 30 дней.

Премьер-министр Василий Тофан отметил, что это необходимо из-за рисков возникновения перебоев с поставками дизельного топлива, а также из-за падения уровня воды в Днестре.

"Произошла серия кризисов на разных участках цепочек поставок, что привело к сложной ситуации, особенно в сфере снабжения дизельным топливом", - сказал Тофан.

По его словам, повреждение ряда терминалов в Черном море ограничило экспорт нефти из Казахстана в Румынию, в том числе на нефтеперерабатывающий завод Petromidia, который производит значительную часть дизельного топлива для Румынии и Молдавии.

Тофан отметил, что на рост цен на нефть также влияет продолжение конфликта на Ближнем Востоке и риски новых столкновений США и Ирана.

"Еще одной причиной перебоев стала сложная гидрологическая ситуация. Уровень воды в Дунае существенно снизился, из-за чего часть барж, перевозящих дизельное топливо в порт Джурджулешты, не смогла продолжить движение", - отметил премьер.

По его словам, на некоторых заправках в Молдавии уже фиксируют нехватку дизтоплива, на что пожаловались фермеры, которые сейчас ведут уборочную кампанию.

"Мы вводим режим повышенной готовности не для того, чтобы вызвать панику, а чтобы действовать на опережение и обеспечить рынок дизельным топливом, (...) чтобы действовать на опережение и эффективно управлять ситуацией", - подчеркнул Тофан.

Правительство также ввело режим гидрологической тревоги сроком на 30 дней в бассейне реки Днестр на фоне резкого снижения уровня воды, риска перебоев с питьевым водоснабжением и работой оросительных систем.

Решение правительства вступило в силу сразу после его принятия.

Казахстан Молдавия Иран Джурджулешты Василий Тофан Petromidia Румыния
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