В США 60% населения не видят смысла в войне с Ираном

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В США около 60% населения считают, что в вооруженном конфликте с Ираном нет смысла, стране он не нужен, показал опрос, проведенный агентством AP и исследовательским центром NORC среди 1165 взрослых американцев 23-27 июля.

Это мнение разделяют большинство сторонников демократов и независимых респондентов, а также 37% сторонников республиканцев. AP считает, что этот расклад отражает неприятие подхода президента Дональда Трампа к этой войне, которая продолжается намного дольше, чем он изначально планировал.

Общий уровень поддержки Трампа составляет 33% - на четыре процентных пункта ниже, чем в июне.

Нынешний опрос провели после начала новой эскалации ирано-американского конфликта.

В начале июля Центральное командование ВС США возобновило удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, ответил ударами по военным объектам США в странах ближневосточного региона, а также по ключевым гражданским объектам.