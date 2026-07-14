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Американцы не верят в скорое завершение войны с Ираном

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В затягивание конфликта с Ираном и подорожание бензина в США верят 79% американцев сообщает USA Today со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

Опрос показал, что 79% американцев уверены, что военные действия против Ирана "будут продолжаться в течение долгого времени". Только 18% респондентов верят, что конфликт завершится в течение нескольких недель. Оставшиеся 3% не стали отвечать на вопрос.

При этом большинство американцев не поддерживает удары по Ирану, эти действия одобрили всего 37% опрошенных. Около половины опрошенных считают, что конфликт не оправдал затраченных на него средств.

60% респондентов выразили уверенность в том, что цены на бензин будут расти в течение ближайшего года из-за продолжения военных действий.

Опрос проводили с 10 по 12 июля среди 1 019 человек.

В ночь на 14 июля американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану. В ответ в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об ударах по американским объектам в Бахрейне и Иордании.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США Ipsos
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