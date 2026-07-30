Поиск

Польша рассмотрит возможность поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил в четверг журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Вместе с вице-премьером (главой Минобороны Владиславом Косиняк-Камышом - ИФ) я как можно скорее рассмотрю вопрос о дальнейшей помощи Украине, включая, при необходимости, дополнительные ракеты для системы Patriot", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что причиной такого решения стал инцидент, произошедший в ночь на 30 июля, когда воздушное пространство Польши нарушил неопознанный объект. По словам польского премьера, предположительно, это была российская баллистическая ракета Х-101.

В середине июля Туск заявлял, что Польша не планирует передавать Украине ракеты для Patriot.

Ранее замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик сообщал, что Варшава передала Киеву "от трех до девяти ракет для системы Patriot". Он отказался прямо отвечать на вопрос о конкретном количестве, отметив, что переданные ракеты составляют "незначительную часть наших запасов".

Patriot Польша Украина Дональд Туск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции задержали 275 человек в связи с поджогами в лесах

Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

 Продажи угля на Петербургской бирже в январе-июле оказались больше, чем за весь 2025 г.

Brent подешевела до $89,8 за баррель

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

 Сильные ливни в Китае привели к эвакуации более 46 тыс. человек

КТК в четверг остановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер

Что случилось этой ночью: четверг, 30 июля

Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс

 Илон Маск поддержит республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов