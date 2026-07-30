Польша рассмотрит возможность поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил в четверг журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Вместе с вице-премьером (главой Минобороны Владиславом Косиняк-Камышом - ИФ) я как можно скорее рассмотрю вопрос о дальнейшей помощи Украине, включая, при необходимости, дополнительные ракеты для системы Patriot", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что причиной такого решения стал инцидент, произошедший в ночь на 30 июля, когда воздушное пространство Польши нарушил неопознанный объект. По словам польского премьера, предположительно, это была российская баллистическая ракета Х-101.

В середине июля Туск заявлял, что Польша не планирует передавать Украине ракеты для Patriot.

Ранее замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик сообщал, что Варшава передала Киеву "от трех до девяти ракет для системы Patriot". Он отказался прямо отвечать на вопрос о конкретном количестве, отметив, что переданные ракеты составляют "незначительную часть наших запасов".