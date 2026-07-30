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Польша обсудила с НАТО реакцию на инцидент в польском воздушном пространстве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба польской армии генерал Веслав Кукула провел переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем по поводу нарушения польского воздушного пространства, сообщила в четверг пресс-служба польского Минобороны.

В миреТуск не считает, что нарушившая воздушное пространство ракета была нацелена на ПольшуЧитать подробнее

"Генералы совместно оценили ситуацию и согласовали дальнейшие действия, направленные на укрепление системы противовоздушной обороны на восточном фланге альянса. Безопасность Польши и НАТО остается приоритетом", - говорится в сообщении.

Утром в четверг Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неизвестный объект нарушил восточную границу страны в ночь на четверг, после чего исчез с радаров. Сообщалось, что объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией). На месте происшествия ведется расследование.

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, предположительно, это была российская баллистическая ракета Х-101.

Польша НАТО
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