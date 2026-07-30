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Туск не считает, что нарушившая воздушное пространство ракета была нацелена на Польшу

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Объект, нарушивший в ночь на четверг польское воздушное пространство, не был нацелен на Польшу, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Нет оснований полагать, что целью была Польша, но два объекта нарушили польское воздушное пространство. Один определенно нарушил, поскольку у нас есть его следы здесь, а другой прошел недалеко от польской границы, но это был очень короткий сигнал, поэтому никаких последствий не последовало", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Он добавил, что размер воронки на месте падения объекта "указывает на высокую вероятность взрыва ракеты". "Мы не можем сделать окончательных выводов по этому поводу, но, согласно экспертным и военным оценкам, подавляющее большинство следов, включая обнаруженные компоненты, указывают на российскую ракету CH101", - отметил он.

Ранее Туск заявил, что, по предварительным данным, воздушное пространство страны утром 30 июля нарушила российская баллистическая ракета Х-101.

Утром в четверг Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неизвестный объект нарушил восточную границу страны в ночь на четверг, после чего исчез с радаров. Сообщалось, что объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве (регион на границе с Украиной и Белоруссией. На месте происшествия ведется расследование.

Польша Дональд Туск
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