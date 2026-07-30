Иран назвал атаку на порт в Египте предупреждением о последствиях в случае эскалации в регионе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Представители Ирана заявили, что удар накануне по порту Думьят в Египте должен направить сигнал о том, как сильно могут пострадать поставки энергоресурсов, если Тегеран выберет вариант с ужесточением действий, сообщает в четверг The New York Times (NYT).

"Двое иранцев, которые попросили не называть себя из-за обсуждения вопросов безопасности, заявили: этот удар должен был продемонстрировать, что глобальное судоходство и снабжение энергоресурсами могут быть нарушены еще сильнее, если Иран решится на эскалацию", - информирует издание.

Однако его собеседники не уточнили, провел ли атаку в среду Иран или кто-то из его союзников.

В среду на СПГ-терминале в египетском порту Думьята во время разгрузки судов произошел взрыв; тогда местные СМИ со ссылкой на региональные службы безопасности отмечали, что он не был связан с атакой БПЛА. Однако в четверг египетские власти признали, что пожар на двух судах произошел из-за атаки дрона. В Каире не назвали виновников инцидента и отметили, что ответственность за атаку никто на себя не взял.

В четверг хуситы заявили о том, что они не причастны к атаке БПЛА на порт Думьят.

Между тем, в расположенном неподалеку Суэцком канале сбоев в движении в связи с атакой не наблюдалось. По данным NYT, 10% мировой морской торговли идет через канал, каждый день его проходит около 50 судов. Это кратчайший путь между Европой и Индийским океаном. В случае долговременного сбоя в режиме работы Суэцкого канала экономика Египта получит прямой урон, а судам придется проделывать более длинный путь вокруг Африки, отмечает газета.