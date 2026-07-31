США выведут из состава флота подлодку, способную нести 154 ракеты "Томагавк"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американские военно-морские силы в пятницу выведут из боевого состава флота атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk, сообщают ВМС США.

На этой неделе 42-летняя подлодка вернулась на базу Кингс-Бэй в штате Джорджия из своего последнего длительного похода, в ходе которого принимала участие в ударах США по Ирану в рамках операций "Полуночный молот" в июне прошлого года и "Эпическая ярость".

USS Georgia является одной из четырех аналогичных по вооружению подлодок, имеющихся в составе ВМС США. Вместе с субмаринами USS Ohio, USS Michigan и USS Florida, которые ранее несли межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками Trident II D5, она в период с 2002 по 2007 год была переоборудована для оснащения большим количеством крылатых ракет. Все они являлись ключевыми ударными платформами ВМС США в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Согласно плану американского флота, оставшиеся три подлодки должны быть выведены из состава флота в течение следующих двух лет. ВМС планируют заменить их ударными подводными лодками класса Virginia блок V и VI, каждая из которых будет нести 42 крылатые ракеты. Три таких субмарины должны будут заменить один подводный крейсер класса Ohio.

В настоящее время ВМС США по-прежнему располагают 14 устаревшими стратегическими атомными подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5. Их планируется заменить на 12 стратегических подлодок класса Columbia. Первая из них должна выйти на боевое патрулирование в 2031 году. Каждая из подлодок нового поколения будет нести 16 модернизированных межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. На данный момент ракеты Trident II D-5 составляют основу американской ядерной триады. Они несут около 70% стратегического ядерного потенциала США.

Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будет размещено шесть подлодок и еще шесть - на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) на Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.

Общая стоимость программы строительства подлодок класса Columbia в предстоящие годы оценивается в $113 млрд.