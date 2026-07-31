Инфляция во Франции в июле ускорилась до 2,4% сильнее прогноза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле увеличились на 2,4% в годовом выражении. Таковы предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост потребительских цен в июле на 2,1%.

Цены выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,3% в июне. Аналитики ожидали роста на 0,3%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в уходящем месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. В июне первый показатель повысился на 1,8%, второй понизился на 0,3%. Эксперты прогнозировали, что в июле рост цен составит 1,8% в годовом исчислении и 0,3% в помесячном.

Цены на энергоносители в этом месяце выросли на 12,4% (+11% в июне), стоимость продуктов питания увеличилась на 0,9%, как и месяцем ранее. Промышленные товары подешевели на 0,7% (-1,1%). Стоимость услуг повысилась на 2,3% (+1,9% в июне).

Окончательные данные об июльской инфляции во Франции будут опубликованы 14 августа.