FT узнала о попытке Трампа лично наладить отношения Саудовской Аравии с Израилем

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США вели переговоры с Саудовской Аравии и Израилем о нормализации отношений между этими ближневосточными странами, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times (FT).

"Президент сказал, что говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху о нормализации отношений", - пишет FT.

По словам Трампа, перспектива наладить отношения "очень нравится обоим государствам". "Это возможно", - добавил американский президент.

Ранее наследный принц Мухаммед заявлял, что налаживание отношений возможно только в том случае, если Израиль не будет препятствовать суверенитету Палестины, напоминает FT.

Ранее на этой неделе портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что "Нетаньяху настаивает на эскалации отношений с Ираном, в то время как Саудовская Аравия хочет деэскалации, потому что это более плодотворный путь".

Трамп ранее в июле сообщил, что не увязывает реализацию соглашения Вашингтона и Эр-Рияда по мирному атому с нормализацией отношений Саудовской Аравии с Израилем.