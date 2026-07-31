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Президент Азербайджана анонсировал расширение сотрудничества со странами Центральной Азии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Развитие отношений со странами Центральной Азии является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате.

"Отношения со странами Центральной Азии - один из приоритетов нашей внешней политики. За последние три с половиной года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. Мои коллеги за это время посетили Азербайджан 26 раз. Эта статистика лучше всего говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан превратились в один геополитический и геоэкономичечкий регион",- сказал Алиев.

По его словам, он впервые принимает участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата.

"Хочу вас заверить, что Азербайджан со своей стороны будет прилагать все усилия для наращивания сотрудничества и еще теснее сближать наши страны и народы", - добавил Алиев.

Азербайджан Ильхам Алиев Чолпон-Ата Центральная Азия
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