Производство на восстановленном после весенней атаки нефтехимическом заводе в ОАЭ ограничено доступностью сырья

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Нефтехимическая Borouge восстановила комплекс Ruwais в ОАЭ после апрельской атаки БПЛА, сообщает пресс-служба компании.

"Как сообщалось 6 апреля 2026 года, на производственных объектах Borouge Plc комплекса Ruwais произошел инцидент, в результате которого было временно приостановлено производство в пострадавших районах. (...) Работоспособность активов была полностью восстановлена к концу июня, однако с тех пор производство было ограничено доступностью сырья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания успешно отгрузила все объемы продукции, произведенные в течение квартала, а также дополнительные объемы из запасов. В целом объем производства на активах Borouge Plc во втором квартале составил 0,7 млн тонн, а объем продаж - 0,9 млн тонн.

"Компания успешно разработала альтернативные логистические маршруты поставок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, что позволило ей осуществлять отгрузки в объемах, превышающих производство в течение квартала, а также поддерживать бесперебойные поставки клиентам, несмотря на региональные сбои", - подчеркивает Borouge.

Коэффициент использования мощностей Borouge во втором квартале в среднем составил 60%. Кроме апрельского инцидента причиной тому стало закрытие Ормузского пролива, нарушившее экспортные потоки и вынудившее поставщиков сырья временно сократить объемы производства.

"Во второй половине 2026 года восстановление коэффициентов загрузки будет зависеть от уровня свободного движения морского транспорта через Ормузский пролив. При этом мощности Borouge полностью готовы к быстрому восстановлению объемов производства и продаж при условии наличия сырья. Ожидается, что средняя цена реализации останется высокой в краткосрочной перспективе, как и логистические издержки", - отмечает компания.

Как сообщалось, в апреле завод Borouge в ОАЭ приостановил работу из-за того, что на его территории после атаки с воздуха разгорелось несколько пожаров. Подробности о происшествии не приводились, однако СМИ отмечали многочисленные атаки иранских беспилотников на объекты нефтедобычи и нефтехимической промышленности в странах Персидского залива.