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Тестовый рейс по новому автокоридору Таджикистан-Иран через Афганистан пройдет в течение месяца

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Первый тестовый рейс по новому автомобильному транспортному коридору между Таджикистаном, Ираном и Афганистаном планируется организовать в течение месяца, сообщили в пресс-центре министерства транспорта Таджикистана.

По данным ведомства, тестовая перевозка позволит проверить работу таможенных и пограничных процедур, а также взаимодействие транспортных служб трех стран перед запуском регулярных грузовых перевозок.

Для реализации проекта Таджикистан, Иран и Афганистан ранее подписали трехсторонний протокол о создании автомобильного транспортного коридора. Документ был подписан по итогам переговоров в иранском Мешхеде заместителем министра транспорта Таджикистана Шоистой Саидмуродзодой, главой Организации автомобильных дорог и дорожного транспорта Ирана Резой Акбари и представителем министерства транспорта и гражданской авиации Афганистана Ёрмухаммадом Рамазаном.

Как сообщили в Минтрансе, новый маршрут позволит перевозить коммерческие грузы между Таджикистаном и Ираном через территорию Афганистана.

Для сопровождения проекта создана постоянная трехсторонняя рабочая группа. Ее задачами станут устранение возможных препятствий, контроль исполнения достигнутых договоренностей и подготовка предложений по развитию маршрута.

Кроме того, стороны намерены совершенствовать пограничную инфраструктуру, сокращать время ожидания грузовиков на границах, упрощать оформление документов для водителей и развивать систему страхования международных автомобильных перевозок.

В Минтрансе отметили, что создание нового автомобильного коридора стало продолжением договоренностей, достигнутых ранее министром транспорта Таджикистана Азимом Иброхимом с руководителями транспортных ведомств Ирана и Афганистана. В перспективе маршрут может быть расширен на другие государства Центральной Азии и Китай. Следующую встречу представители трех стран планируют провести в Кабуле в конце октября - начале ноября 2026 года.

Таджикистан Иран Афганистан
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