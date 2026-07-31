США и Израиль обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху изучают идею сухопутной блокады Ирана, сообщает в пятницу газета The Telegraph со ссылкой на собственные данные.

"The Telegraph может раскрыть, что США и Израиль обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана", - говорится в сообщении. Газета не уточняет источник этих сведений.

Издание отмечает, что лидеры США и Израиля обсуждали такой вариант на встрече в Овальном кабинете во вторник.

В статье говорится, что для реализации этой идеи США и Израилю, вероятно, потребуется надавить на соседей Ирана, чтобы они закрыли границы и чтобы иранский экспорт и импорт прекратился, отмечает газета. Иран граничит с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Туркменистаном и Турцией.

Газета отмечает, что если какая-то из стран согласится сотрудничать в вопросе сухопутной блокады, то она может и на себе ощутить отрицательным экономические последствия из-за сокращения торговли. Кроме того, есть риск подвергнуться ударам Ирана.

Газета не исключает, что США и Израиль могут использовать этот план как обманный маневр, чтобы отвлечь Тегеран от их истинных намерений.