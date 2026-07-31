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Первый саммит в формате "Центральная Азия-Азербайджан" пройдет в Туркменистане 8 октября

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Первый саммит в формате "Центральная Азия - Азербайджан" пройдет 8 октября текущего года в Туркменистане, заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе неформальной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики, состоявшейся в Чолпон-Ате (Киргизия), сообщает в пятницу новостной портал Гостелерадио Туркменистана.

По словам Бердымухамедова, проект повестки дня предстоящей встречи уже подготовлен и направлен всем странам - участницам нового формата партнерства.

Как отметил президент Туркменистана, документ охватывает пять ключевых направлений межгосударственного взаимодействия, включая обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, а также укрепление политико-дипломатических связей.

Особое внимание в повестке уделено наращиванию сотрудничества в сфере энергетики, развитию устойчивых транспортно-логистических коридоров, совместной природоохранной деятельности, адаптации к изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов и поддержке усилий по спасению Аральского моря, пояснил Бердымухамедов.

Кроме того, комплекс мер предусматривает дальнейшее расширение культурно-гуманитарных контактов, образовательных и молодежных обменов.

Азербайджан Туркменистан
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