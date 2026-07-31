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Польские ВВС сопроводили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Польши поднимались на сопровождение российского разведывательного самолета над Балтийским морем, сообщил в пятницу глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Еще один успешный перехват российского самолета над Балтийским морем. Незадолго до полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжега (город на Балтийском побережье Польши - ИФ)", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба польского Минобороны.

"В очередной раз самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером. Наше воздушное пространство не было нарушено", - добавил он.

Польша Балтийское море
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