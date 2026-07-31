Москва и Эр-Рияд обеспокоены рисками ухудшения обстановки в Йемене

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия выражают озабоченность в связи с вероятностью деградации военно-политической обстановки в Йемене и эскалацией напряженности в приграничных акваториях, сообщает МИД РФ.

В пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве по просьбе саудовской стороны состоялась встреча замглавы МИД РФ Александра Алимова и посла Саудовской Аравии Сами Мухаммеда Ас-Садхана.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН в целях политического урегулирования ситуации в Йеменской Республике и вокруг неё. Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в стране и эскалацией напряжённости в приграничных с ней акваториях", - говорится в сообщении.

"Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе", - отмечают на Смоленской площади.