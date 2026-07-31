Макрон в связи с событиями в Сеуте распорядился усилить контроль на границе с Испанией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон попросил министра внутренних дел Лорана Нуньеса усилить контроль на границе с Испанией в связи с притоком иммигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута в последние дни. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на окружение главы государства.

Французский президент подчеркнул, что Франция готова оказать Испании помощь в связи с этим инцидентом на ее североафриканской территории.

"Франция готова оказать испанским властям всю необходимую поддержку, если они об этом попросят, в том числе через (пограничное агентство ЕС - ИФ) Frontex", - приводит издание слова Макрона.

Как сообщалось, свыше 40 тыс. нелегальных иммигрантов прорвались за последние дни из Марокко в автономный город Испании Сеута на севере Африки. При этом, по некоторым оценкам, это число могло доходить до почти 50 тыс.

Основная часть иммигрантов попала в Сеуту в течение четверга. Как сообщает в пятницу газета El País со ссылкой на МВД Испании, примерно 25 тыс. нелегальных иммигрантов, прорвавшихся в Сеуту, добровольно вернулись на марокканскую территорию.