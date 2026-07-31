"Транснефть" закрыла представительство в Словакии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" закрыла представительство в Словакии.

"Представительство компании в Словацкой Республике закрыто в мае 2026 года", - говорится в отчете ПАО по РСБУ.

Через Словакию проходит нефтеэкспортная магистраль "Дружба", созданная в 1964 году. Также между "Транснефтью" и словацким АО "Транспетрол" было подписано соглашение о поставках нефти по трубопроводу "Дружба".

В настоящее время компания имеет представительства в Польше, Венгрии и Белоруссии.