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"Транснефть" закрыла представительство в Словакии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" закрыла представительство в Словакии.

"Представительство компании в Словацкой Республике закрыто в мае 2026 года", - говорится в отчете ПАО по РСБУ.

Через Словакию проходит нефтеэкспортная магистраль "Дружба", созданная в 1964 году. Также между "Транснефтью" и словацким АО "Транспетрол" было подписано соглашение о поставках нефти по трубопроводу "Дружба".

В настоящее время компания имеет представительства в Польше, Венгрии и Белоруссии.

Транснефть Словакия
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