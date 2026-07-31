OFAC США продлило до 28 августа лицензию сербской NIS на работу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской NIS специальную лицензию, позволяющую беспрепятственно осуществлять операционную деятельность, до 28 августа (текущая действовала до 31 июля), сообщает сербское издание РТС со ссылкой на источники.

Ожидается решение OFAC США для венгерской MOL относительно лицензии на ведение переговоров с российской "Газпром нефтью" по покупке-продаже NIS (эта лицензия также действует до 31 июля).

Ранее Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке-продаже 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.