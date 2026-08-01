В Минэнерго Казахстана заверили, что полная остановка КТК не рассматривается

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сценарий, при котором возможна полная остановка работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), не рассматривается в настоящее время, заявила советник министра - официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

"В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается", - говорится в комментарии Серикпаевой, распространенном в субботу.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что КТК планирует бессрочную приостановку нефтяных операций.

По данным СМИ, на экстренном собрании акционеров КТК рассматривался вопрос приостановки работы нефтепровода до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности, обеспечивающие экспорт без атак на нефтяные танкеры. Такие гарантии должна предоставить Украина или другие государства, включая США, писало СМИ.

Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Так, в период с 17 по 20 июля были атакованы танкеры NELSA, ASIA, NISSOS IOS и Nordic Zenith. 20 июля консорциум сообщил об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и прием нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти.

27 июля Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз -Новороссийск и отгрузок на морском терминале.

30 июля КТК вновь приостановил отгрузки после того, как во время погрузки был атакован и загорелся танкер NISSOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого был ТОО "Тенгизшевройл" (компания Chevron). Тогда же в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.