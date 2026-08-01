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Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в июле снизилась на 5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в июле 2026 года составила 1,366 млрд куб. м, что на 5% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Мощности магистрали в отчетном месяце были использованы в среднем на 86% после 81% в июне.

С начала года поставки растут на 4% - до 10,106 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа "Газпрома" в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

В 2025 году по этой системе в Европу было направлено 18,06 млрд куб. м газа. Поставки увеличились на 8% за счет достижения новых договоренностей с покупателями, а также проведения мероприятий по оптимизации поставок на суточной основе, сообщал "Газпром".

Турецкий поток Черное море Газпром
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