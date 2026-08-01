В багаже пассажира в аэропорту Алабамы нашли ядра времен Гражданской войны в США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления по безопасности на транспорте США обнаружили в чемодане пассажира пушечные ядра времен Гражданской войны, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в международном аэропорту города Галф Шорс в штате Алабама.

Сотрудник управления заметил на досмотре странные предмет в багаже, как выяснилось, в чемодане лежали пять небольших пушечных ядер, замотанных в бумажные полотенца. Они были дезактивированы и взрывчатых веществ не содержали. Тем не менее их провоз все равно запрещен.

Более того, по маркировке выяснилось, что ядра были похищены из города Форт-Морган. В офисе шерифа позднее сообщили, что ядра непосредственно из форта украл несовершеннолетний. Как отмечает АР, в самом Форт-Морган на запрос не ответили.