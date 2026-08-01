Поиск

В багаже пассажира в аэропорту Алабамы нашли ядра времен Гражданской войны в США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления по безопасности на транспорте США обнаружили в чемодане пассажира пушечные ядра времен Гражданской войны, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в международном аэропорту города Галф Шорс в штате Алабама.

Сотрудник управления заметил на досмотре странные предмет в багаже, как выяснилось, в чемодане лежали пять небольших пушечных ядер, замотанных в бумажные полотенца. Они были дезактивированы и взрывчатых веществ не содержали. Тем не менее их провоз все равно запрещен.

Более того, по маркировке выяснилось, что ядра были похищены из города Форт-Морган. В офисе шерифа позднее сообщили, что ядра непосредственно из форта украл несовершеннолетний. Как отмечает АР, в самом Форт-Морган на запрос не ответили.

США Алабама
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До 67 выросло число погибших в результате прорыва мигрантов в испанскую Сеуту

 До 67 выросло число погибших в результате прорыва мигрантов в испанскую Сеуту

КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти в резервуары

Что случилось этой ночью: суббота, 1 августа

Минобороны РФ заявило об ударе по военным заводам в Киеве и Киевской области

 Минобороны РФ заявило об ударе по военным заводам в Киеве и Киевской области

Трамп отдал приказ о нанесении новых ударов по Ирану, они могут начаться в эти выходные

Тегеран подготовил ответ на возможные удары США по иранской инфраструктуре

 Тегеран подготовил ответ на возможные удары США по иранской инфраструктуре

США готовы атаковать ядерные объекты Ирана, в том числе в горе Пикакс

США и Израиль готовят удары по объектам энергоинфраструктуры Ирана

 США и Израиль готовят удары по объектам энергоинфраструктуры Ирана

Минфин США продлил до 28 августа лицензию MOL с "Газпром нефтью"

АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная

 АЭС "Пакш" в Венгрии может приостановить работу из-за обмеления Дуная
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10857 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3414 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов