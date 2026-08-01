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Гонконгская Cathay запустила регулярные грузовые авиарейсы в Казахстан

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гонконгская Cathay Pacific Cargo начала регулярные грузовые авиарейсы в столицу Казахстана Астану, сообщила в субботу пресс-служба столичного аэропорта.

"Авиакомпания приступила к выполнению пяти регулярных грузовых рейсов в неделю, открыв новый этап в развитии международной грузовой логистики Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Реализация данного проекта станет важным шагом в укреплении позиций Казахстана как международного авиационного хаба, расширении транзитного потенциала страны и интеграции отечественной авиационной инфраструктуры в глобальную сеть грузовых авиаперевозок", - отмечается в сообщении.

Cathay Pacific Cargo - грузовое подразделение национального авиаперевозчика Гонконга Cathay Pacific и один из крупнейших операторов грузовых авиаперевозок в мире.

Компания ежегодно перевозит свыше 1,5 млн тонн грузов, выполняя перевозки по более чем 40 грузовым направлениям собственной сетью и обеспечивая доставку грузов в сотни городов мира через международный авиационный хаб в Гонконге. Для выполнения грузовых рейсов эксплуатируется парк из 20 широкофюзеляжных грузовых самолетов Boeing747 Freighter.

Казахстан Гонконг Cathay
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