Финляндия закрыла ворота пограничного забора с РФ, сославшись на африканскую чуму свиней

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии временно закрыл охотничьи ворота в барьерном заборе на границе с Россией из-за африканской чумы свиней, сообщили в субботу финские СМИ со ссылкой на погранслужбу.

"Африканская чума свиней была обнаружена у поросят диких кабанов в Виролахти (провинция Кюменлааксо на юге страны). Есть подозрения, что чума свиней пришла в Финляндию из России, но в этом нет уверенности", - говорится в сообщении.

Финский департамент продовольствия попросил командный центр Пограничной службы закрыть ворота для охоты до дальнейших распоряжений, сказал представитель пограничного округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.

Департамент продовольствия запретил в окрестностях охотничьи и лесные работы, а также свободное выгул собак.

Кроме того, в радиусе трех километров от места, где были найдены умершие от АЧС поросята, запрещен сбор ягод и грибов.