В Великобритании слепой водитель проехал ночью 240 км, пока его не остановила полиция

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Нетрезвый слабовидящий британец проехал ночью 150 миль (240 км) на машине, которую он без спроса взял у своей сожительницы, сообщает Metro.

Два года назад мужчину юридически признали слепым. У него нет ни прав, ни автомобильной страховки.

Он выехал из Хаддерсфилда в графстве Уэст-Йоркшир и направился в графство Камбрия. Он следовал за габаритными огнями грузовиков. Полиция обратила на него внимание, только когда он начал вилять между полосами, выезжая на обочину.

Когда его остановили, мужчина признался, что перед поездкой пил вино и что он официально считается слепым.

По просьбе адвоката, вынесение приговора было отложено.