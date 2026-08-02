Пезешкиан намерен добиваться от США соблюдения меморандума

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости убедить Вашингтон выполнять условия меморандума о взаимопонимании, так как от этого зависит безопасность на Ближнем Востоке.

"Мы должны стремиться убедить врага оставаться приверженным тому, что было подписано. Безопасность страны, региона и наших союзников укрепится благодаря этому меморандуму", - написал он в социальной сети X в воскресенье.

Пезешкиан выразил уверенность в том, что меморандум станет основой иранских международных отношений в будущем.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. В документе, в частности, фигурировали открытие Ормузского пролива и заверения Тегерана об отсутствии планов по разработке ядерного оружия.

В ночь на 27 июня США начали точечные удары по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. Позже Вашингтон расширил масштабы ударов, уже не увязывая их со спорами по поводу движения судов через пролив.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что решил пока не переходить к реализации запланированных более масштабных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами.