Трамп заявил, что США могут в любой момент ударить по Ирану

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Армия США может в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Сейчас мы поставили это на паузу. Но мы можем сделать это в любое время", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

Ранее Трамп сообщил, что решил не наносить планировавшиеся массированные удары по Ирану, так как хочет снова попытаться решить спорные вопросы дипломатическим путем.