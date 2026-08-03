США в знак дружбы с Японией присоединились к валютным интервенциям для поддержки иены

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон присоединился к валютным интервенциям, которые помогли поднять курс японской иены на прошлой неделе, в знак дружбы с Токио, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они хотели немного помощи, а мы всегда готовы помочь Японии", - сказал Трамп журналистам на борту самолета.

Он отметил "хорошие отношения" Вашингтона и Токио.

"Это сигнал дружбы", - подчеркнул он.

На вопрос о том, что США получают от этой интервенции, Трамп ответил, что она приносит "финансовую выгоду".

Bloomberg писал, что взлет курса японской иены в паре с долларом США вечером в четверг породил слухи о новых интервенциях властей Японии на валютном рынке.

Позже японские СМИ сообщали, что на минувшей неделе власти страны дважды проводили валютные интервенции для поддержки курса иены.