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Посредники пытаются возродить меморандум о взаимопонимании между США и Ираном

Ормузский пролив не вернется к ситуации, что была до конфликта с США - МИД Ирана

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Посредники в переговорах между Ираном и США пытаются возродить июньский меморандум о взаимопонимании (MoU), заявил представитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави в интервью агентству SNN.

По его словам, посредники осознают, что главной проблемой в настоящее время является Ормузский пролив, и "обмен мнениями" продолжается.

"Не исключено, что иранская сторона снова отправится в Маскат. Такова природа дипломатии, и такой обмен мнениями продолжается регулярно. Это необходимо для обеспечения национальных интересов", - сказал Гашгави.

Он отметил, что, по мнению Ирана, "прочный мир не может быть обеспечен исключительно с помощью силы".

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоры между Тегераном и Маскатом о будущем Ормузского пролива ведутся уже некоторое время с целью достижения конкретных рамок для обеспечения безопасного морского судоходства в этом районе.

"Ни при каких обстоятельствах Ормузский пролив не вернется к ситуации, которая была до войны (28 февраля)", - цитируют Багаи иранские СМИ.

По его словам, будущий согласованный маршрут в Ормузском проливе, скорее всего, будет новым, определенным на основе соглашения между Ираном и Оманом.

Он подчеркнул, что переговоры Тегерана с Маскатом носят двусторонний характер и не касаются какой-либо третьей стороны.

"Мы должны обеспечить, чтобы Ормузский пролив не мог быть использован не по назначению сторонами, совершившими агрессию против Ирана. Для этого необходим механизм, в рамках которого суверенные права Ирана будут полностью соблюдаться", - сказал Багаи.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном начнутся в понедельник.

"Мы будем разговаривать с ними. Переговоры начнутся в понедельник во второй половине дня", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

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Дональд Трамп Иран США
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