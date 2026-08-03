Лабораторию радиоэкологии ввели в эксплуатацию на севере Таджикистана

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В филиале Агентства химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ) в городе Бустон Согдийской области введена в эксплуатацию современная лаборатория радиоэкологии и окружающей среды, оснащенная высокоточным диагностическим и аналитическим оборудованием, сообщили в пресс-службе академии.

В церемонии открытия принял участие президент НАНТ, академик Кобилджон Хушвахтзода.

По информации академии, лаборатория предназначена для проведения радиационного и экологического мониторинга, исследования проб воды, почвы, воздуха, растительности, пищевых продуктов и других объектов окружающей среды, а также для оценки радиоэкологической обстановки и обеспечения радиационной безопасности.

В НАНТ отметили, что среди основных направлений работы лаборатории - мониторинг радиационной обстановки в Согдийской области, включая объекты хранения радиоактивных отходов, радионуклидный анализ различных образцов, оценка состояния территорий бывших уранодобывающих предприятий, проведение дозиметрических исследований, подготовка радиоэкологических карт и научное сопровождение работ по реабилитации объектов хранения радиоактивных отходов.

Как подчеркнули в академии, лаборатория также станет площадкой для реализации национальных и международных научных проектов, расширения сотрудничества с зарубежными исследовательскими центрами, подготовки высококвалифицированных специалистов и внедрения современных технологий в сфере радиоэкологии и радиационной безопасности.

По итогам ознакомления с работой лаборатории Хушвахтзода поручил обеспечить эффективную эксплуатацию нового оборудования, соблюдение международных стандартов исследований, развитие международного научного сотрудничества и практическое внедрение результатов научных разработок.

В академии считают, что запуск лаборатории будет способствовать развитию научной инфраструктуры, совершенствованию национальной системы радиационного мониторинга, повышению уровня экологической безопасности и укреплению научного потенциала Таджикистана.