Уолл-стрит завершила торги пятницы ростом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.

Индекс потребительского доверия в США в июле составил 55,2 пункта против 49,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 54,4 пункта. Аналитики ожидали ее пересмотра до 54 пунктов, по данным Trading Economics.

Индикатор отношения потребителей к текущей экономической ситуации подскочил до 54,8 пункта с 47,7 пункта в июне, подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 55,4 пункта с 50,7 пункта. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 4,2% с 4,6%, однако остаются намного выше уровня в 3,4%, зафиксированного в феврале (до начала военного конфликта на Ближнем Востоке).

Лидером подъема среди компонентов индексов Dow Jones и S&P 500 стала Amazon.com Inc. (+15,3%). Крупнейший в мире интернет-ритейлер во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем втрое. Доходы облачного сервиса Amazon Web Services (ключевого подразделения компании, продающего вычислительные мощности крупнейшим игрокам ИИ-сектора) выросли на максимальные с 2021 года 37% и превзошли прогнозы аналитиков.

Сильная отчетность Amazon укрепила доверие инвесторов к акциям компаний, осуществляющих значительные инвестиции в развитие ИИ-технологий. Опасения по поводу того, что срок окупаемости таких вложений может оказаться слишком большим, оказывали давление на технологический сектор ранее в июле, отмечает Reuters.

Самые большие потери в составе Dow Jones понесла Apple Inc. (-7,4%). Компания нарастила чистую прибыль в третьем финквартале на 27%, выручку - на 16%, однако это не произвело впечатления на инвесторов.

В индексе S&P 500 наибольшее падение продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy (-16,7%), пересмотревший годовой прогноз выручки до $5,215-5,255 млрд с $5,195-5,275 млрд.

Рыночная стоимость Coinbase Global сократилась на 10,6%. Оператор криптовалютной биржи зафиксировал чистый убыток в прошлом квартале и уменьшил выручку почти на 20%. Оба показателя оказались хуже оценок экспертов.

Котировки Rivian Automotive опустились на 9,6%, несмотря на то, что производитель электромобилей в апреле-июне снизил убыток на 25%, а его выручка превзошла ожидания рынка.

Акции Exxon Mobil подешевели на 1%. Крупнейшая нефтегазовая компания США увеличила чистую прибыль более чем вдвое во втором квартале благодаря скачку цен на энергоносители после начала военных действий на Ближнем Востоке, однако ее скорректированная прибыль оказалась ниже оценок аналитиков.

Конкурирующая Chevron Corp. нарастила капитализацию на 2,4%. Чистая прибыль компании в минувшем квартале выросла в 4,8 раза, выручка - в 1,6 раза. Скорректированная прибыль значительно превысила прогнозы экспертов.

Стоимость бумаг Moderna уменьшилась на 5,4%, хотя выручка биотехнологической компании в апреле-июне оказалась лучше ожиданий рынка.

Рыночная стоимость AbbVie снизилась на 2,5% после того, как фармацевтическая компания ухудшила оценку скорректированной прибыли по итогам текущего года.

Капитализация Newell Brands выросла на 9%. Производитель потребительских товаров отчитался об увеличении чистой прибыли более чем вдвое во втором квартале, а также улучшил годовой прогноз.

Бумаги Alphabet Inc. подорожали на 6,7%, Microsoft Corp. - на 3%, Nvidia Corp. - на 2,9%, Cisco Systems Inc. - на 2,1%. Котировки Micron Technology опустились на 5,9%, Boeing Co. - на 2,2%, UnitedHealth Group - на 1,7%, Nike Inc. - на 1,4%, Sherwin-Williams Co. - на 1,2%, Coca-Cola Co. - на 1%.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,53% - до 52485,03 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,7% - до 7489,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1% и закрылся на отметке 25373,85 пункта.