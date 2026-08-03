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СВР заявила о неверии лидеров Евросоюза в возможность быстрого вступления Украины в ЕС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Лидеры Европейского союза на уровне внутренних дискуссий отрицают возможность быстрой евроинтеграции Украины из-за экономических и политических рисков, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"По поступающей в СВР информации, несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы. Они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы". А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годы", - говорится в сообщении СВР, опубликованном в понедельник.

Вместе с тем, отметили в СВР, Брюссель "в качестве "конфетки" предложил начать предвступительные переговоры с Украиной.

"Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - добавили в ведомстве.

По данным СВР, "на деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны".

СВР Украина ЕС РФ
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