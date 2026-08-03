Хакеры украли биткойны на $86 млн из офлайн-криптокошельков

Взломаны более 4,5 тыс. кошельков Coldcard канадской компании Coinkite

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Хакеры ведут атаку на аппаратные криптокошельки Coldcard и уже украли из них биткойны на сумму около $86 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Galaxy Research.

Взломаны более 4,5 тыс. таких кошельков.

Поставщик Coldcard - канадская Coinkite - в конце прошлой недели уведомила пользователей об уязвимости ключей и компрометации некоторых кошельков.

"Исходный код Coldcard всегда был открытым и публично доступным, так что нам ничего не остается, кроме как предположить, что кто-то использовал ИИ для анализа предыдущих версий прошивки и наткнулся на эту уязвимость, - говорится в блоге компании. - Несколько недель назад мы воспользовались одной из лучших имеющихся ИИ-моделей для проверки кода на проблемы с безопасностью, и она не нашла этот баг и вообще ничего серьезного".

"И те, кто проводят атаки, и те, кто от них защищает, располагают одними и теми же ИИ-инструментами, но сегодня это не помогло нам, а помогло только плохим ребятам", - отметила Coinkite.

Как пишут инженеры финтех-компании Block Inc., возглавляемой сооснователем Twitter Джеком Дорси, уязвимость в Coldcard привела к предсказуемости так называемой сид-фразы (seed phrase) - длинной последовательности слов, используемой для доступа к кошельку.

По их мнению, проблема возникла из-за того, как Coinkite реализовала генератор случайных чисел для формирования этих фраз. В частности, один из механизмов кошелька генерировал ключи с использованием предопределенных значений, таких как серийный номер устройства.

Coinkite уже выпустила обновление прошивки для решения проблемы.

Coldcard представляют собой так называемые холодные кошельки, которые изолированы от интернета. Такой тип кошельков до сих пор считался самым надежным для хранения криптовалюты.