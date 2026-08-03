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Nissan впервые за два года получил квартальную прибыль

Выручка в апреле-июне повысилась на 9,5%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor нарастил выручку в первом финансовом квартале и впервые за два года получил квартальную чистую прибыль.

Как говорится в пресс-релизе Nissan, чистая прибыль в апреле-июне составила 3,76 млрд иен ($24 млн) по сравнению с убытком в размере 115,76 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали убыток на уровне 3,65 млрд иен.

Операционная прибыль составила 77,89 млрд иен против операционного убытка в размере 79,12 млрд иен годом ранее.

Квартальная выручка выросла на 9,5% до 2,96 трлн иен.

Продажи автомобилей Nissan в минувшем квартале уменьшились до 701 тыс. по сравнению с 707 тыс. за первый квартал прошлого фингода.

За отчетный период компания сэкономила еще 60 млрд иен благодаря плану восстановления бизнеса Re:Nissan, включающему сокращение рабочих мест и числа предприятий.

Nissan подтвердила прогноз, предусматривающий выручку в текущем фингоду в размере 13 трлн иен, операционную прибыль - 200 млрд иен, чистую прибыль - 20 млрд иен. Прогноз продаж ухудшен до 3,15 млн с 3,3 млн автомобилей, что прежде всего обусловлено ужесточением рыночной конъюнктуры в Китае.

Акции автопроизводителя подешевели на 3,3% по итогам торгов в понедельник. Отчетность была опубликована после закрытия рынка.

Nissan Япония
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