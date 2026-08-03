Поставки нефти через Ормузский пролив продолжаются при отсутствии договоренностей Иран-США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Перевозка нефти через Ормузский пролив полностью не прекратилась, несмотря на то, что между Ираном и США пока нет договоренностей, передает в понедельник CNN.

"До 5 млн баррелей нефти проходят из Персидского залива через южный коридор у побережья Омана", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в сфере судоходства.

По данным CNN, движение судов продолжается, "несмотря на периодические атаки иранских беспилотников".

"Движение через Ормузский пролив остается активным, невзирая на все существующие трудности", - приводит телеканал сообщение агентства морской разведки Marisks.

По его данным, поставки нефти на данный момент сохраняются на уровне примерно 3-5 млн баррелей в сутки

Между тем, до начала конфликта на Ближнем Востоке через Ормузский пролив из Персидского залива в среднем поступало около 20 млн баррелей нефти в сутки, что составляло примерно 20% мировых поставок, напоминает CNN.