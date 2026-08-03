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Дания намерена укрепить военное присутствие в районе Фарерских островов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Датские власти в рамках укрепления позиций НАТО в Арктике собираются усилить военное присутствие в северной части Атлантического океана в районе Фарерских островов - автономной области Дании, передает в понедельник Bloomberg.

Соответствующее соглашение достигли накануне министр обороны Дании Йеппе Брус и глава МИД Фарерских островов Боардур оа Стайг Нильсен.

"Мы направляем ясный сигнал, что королевство берет на себя серьезные обязательства по безопасности в этой зоне", - отметил Брус, добавив, что тем самым Копенгаген "вносит еще один важный вклад в дело НАТО".

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Согласно соглашению, вооруженные силы Дании постепенно нарастят присутствие на Фарерских островах и вокруг них. Предусмотрены такие мероприятия, как совместные учения датских военных и береговой охраны Фарерских островов, поддержка морских операций НАТО, патрулирование истребителями-бомбардировщиками F-35, переброска в районе фрегатов и транспортной авиации.

Ранее Копенгаген столкнулся с притязаниями США на Гренландию - автономную территорию Дании. В итоге попытки президента Дональда Трампа приобрести или взять под контроль Гренландию осложнили отношения между США и европейскими странами НАТО. Однако в итоге американский лидер согласился на предложение генсека НАТО Марко Рютте о поиске компромиссных вариантов решения проблемы.

Дания Фарерские острова НАТО
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