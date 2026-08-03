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Во Франции задержаны 375 человек в связи с возникновением пожаров

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - С начала лета во Франции по подозрению в причастности к возникновению в стране многочисленных лесных пожаров задержаны 375 человек, среди которых 142 несовершеннолетних, сообщает в понедельник BFMTV со ссылкой на МВД.

Из 375 задержанных 36 человек были либо приговорены к тюремному заключению, либо помещены под предварительное заключение до суда.

Телеканал отмечает, что в последние недели в различных местах Франции, в частности в департаментах Жиронда, Од, Сена-и-Марна, вспыхнули несколько пожаров. Некоторые из них были вызваны сильной жарой, другие могут быть результатом действий человека.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил в июле, что две трети зафиксированных инцидентов с пожарами представляют собой "умышленный поджог", а остальные – случайность.

Франция
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