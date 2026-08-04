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Ливан направит расширенную делегацию в Рим на переговоры с Израилем

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Расширенная ливанская делегация отправится во вторник в Рим для участия в очередном раунде переговоров с Израилем при посредничестве США, сообщает Al-Araby Al-Jadeed.

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Согласно сообщению, делегацию возглавит дипломат Симон Карам. В ее состав также войдут посол Ливана в Вашингтоне Нада Хамаде Муавад, военная делегация в составе шести человек, юрист Антуан Сафир, эксперт по демаркации границы Наджиб Массихи и советник президента Ливана по экономическим вопросам Раваа Харати.

Отмечается, что состав делегации может быть расширен в зависимости от развития событий.

По данным издания, Бейрут будет настаивать на полном прекращении израильских военных операций на юге Ливана и добиваться соглашения о второй "экспериментальной зоне", которая проложила бы путь к выводу израильских войск и развертыванию ливанской армии.

Израиль и Ливан 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. Договоренности предусматривают поэтапный уход израильских военных, разоружение ливанскими военнослужащими отрядов движения "Хезболла" в "пилотных зонах". В них вошли район города Зактар аль-Гарбия, а также деревни Фрун и Срифа.

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Ливан Израиль переговоры
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